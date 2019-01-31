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اقتصاد وأعمال

2019/01/31

2019/01/31


وزير الزراعة: يجب عدم تمويل أي مزارع لم يُكمِل إجراءات التأمين



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أكد وزير الزراعة والغابات حسب النبي موسى محمد علي أهمية التمويل الزراعي وارتباطه بالتأمين، وشدد أمس في منتدى التمويل الزراعي الأصغر بقاعة التخطيط بالخرطوم أمس بحضور مدراء التخطيط بالولايات والمختصين والباحثين الذي جاء تحت شعار (التمويل الزراعي الأصغر والتأمين ودورهما في التنمية المستدامة)، على عدم تمويل أي مزارع لم يكمل إجراءات التأمين الزراعي لأهمية التأمين وربطه بالتمويل، داعياً لتسهيل إجراءات الضمانات مشترطاً تطوير الزراعة واستخدام التطبيقات التقنية ومواكبة التكنولوجيا الزراعية لتحفيز الشباب وترغيبهم في الزراعة ومؤكداً التزامه بتنفيذ مخرجات المنتدى.

وأوصى مؤتمر التأمين الزراعي في السودان بالتوسع في التأمين وإلزام المؤسسات بتمويل جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني وإحكام الرقابة على عمليات التمويل كاملةً وأن لا يتوقف دور الشركات الممولة في الاقراض فقط.

صحيفة السوداني.

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