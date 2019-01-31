محاكمة (3) شباب بتهمة اقتحام منزل نظامية وسرقته

مثل متحري شاهد تهام أمام قاضي محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، “علي حسن” أمس (الأربعاء)، في جلسة محاكمة (3) شباب متهمين باقتحام منزل نظامية وسرقة شاشتين سامسونغ (32) بوصة ولابتوب ومبلغ مالي قدره (3) آلاف جنيه وهواتف.
وقال الشاهد إن الشاكية أبلغت عن تعرضها للسرقة وبعد مرور عام التقطت الشعبة الفنية لدى جهاز الأمن والمخابرات إشارة من أحد الهواتف بمنطقة (أم عظام) بولاية الجزيرة، موضحاً أنه بعد القبض على المتهمين الثلاثة أقر المتهم الأول أنه اشترى الهاتف من المتهم الثاني الذي باعه له المتهم الثالث، وأوضح أن المتهم الثالث ذكر في أقواله أنه اشترى الهاتف من أحد أقربائه الذي يقيم بالأزهري، مبيناً أنه تحرك للقبض عليه عدة مرات لكنه لم يجده بعدها أحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة.
فيما أكد المتهمين صحة أقوال المتحري موضحين أنهم لم يكن لديهم علم أن الهاتف مسروق، ونفوا صلتهم بالسرقة ومعرفتهم بالشاكية.
صحيفة السوداني.