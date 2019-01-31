موكب 31 يناير.. نجوم الرياضة، الفن والإعلام في قلب الشارع.. الممثل جمال يرفع لافتة كُتب عليها “البشير مجرم حرب”

احتفى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بظهور نجم فريق الهلال هيثم مصطفى “البرنس” في مظاهرات بُري، وظهور الإعلامي، المذيع السابق بقناة سودانية 24 التيجاني خضر برفقة الصحفية محاسن عبدالله وهو يلوح بعلامة النصر من قلب المظاهرات مرتدياً “كمامة”، وظهر الممثل الكوميدي المعروف، جمال عبد الرحمن في مظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية رافعاً لافتة كُتب عليها “البشير مجرم حرب”
وانضمت قرى ومدن جديدة لموجة الاحتجاجات الواسعة، وتظاهر مواطنو منطقة حجر العسل بنهر النيل مرددين هتافات مناوئة تطالب برحيل النظام، ومنطقة حجر العسل هي مسقط رأس أبرز قيادات الإنقاذ، وخرجت مظاهرة بمنطقة كرمة النزل شمال السودان، وتظاهر مواطنو منطقة الشكينية بولاية الجزيرة، معقل الطريقة المكاشفية، عطفاً على خروج نحو (10) قرى أخرى في ولاية الجزيرة ومظاهرات في مدينة مدني، وخرجت مظاهرة هادرة في مدينة بورتسودان شرق السودان تطالب برحيل النظام.
في الخرطوم، استعاد المحتجون اليوم “الخميس” السيطرة على بعض الشوارع الرئيسية بعد أيام من سيطرة قوات الشرطة والأمن عليها، وأغلق المحتجون في أحياء، العباسية، بانت، حي الضباط وأب كدوك الشارع الرئيسي (الشهيد عبد العظيم/ الأربعين) وخرجت مظاهرات عدة داخل الأحياء وخارجها، واغلق المتظاهرون الشوارع الداخلية بإحكام، قبل أن تتدخل الشرطة لإزالة المتاريس وتمهيد الطريق للدخول إلى الحي، واطلقت القوات الغاز المسيل للدموع بكثافة، واقتحمت المنازل بحثا عن المتظاهرين رغم توجيه النيابة العامة بعدم الدخول إلى الأحياء.
وخرجت مظاهرات في حي شمبات بالخرطوم بحري، ووصل المتظاهرون إلى الشارع الرئيسي (المعونة) قبل أن تفرقهم القوات بالغاز المسيل للدموع، ونجت منطقة شمبات من حريق كهربائي جراء احتكاك عبوات الغاز المسيل للدموع بكوابل الكهرباء، وخرجت أحياء عدة في الخرطوم بحري والخرطوم وفي حي الصحافة، أطلق المتظاهرون إسم الشهيد/ محجوب طالب الطب بكلية الرازي على أحد ميادين الحي، ونصبوا لافتة حملت الإسم الجديد.
وفي بري جابت قوات الشرطة الشوارع الداخلية بعد إغلاقها بواسطة المتظاهرين، وانتشرت على نحو لافت سيارات الشرطة داخل الحي قبل أن تدعمها سيارات تتبع لجهاز الأمن، ولأول مرة ظهرت سيارات الأمن بلوحات تحمل أرقام وحروف (ج أ و/ هـ ع) (جهاز الأمن الوطني/هيئة العمليات) وتلاحظ انحسار انتشار سيارات الأمن مع ظهور أكبر لسيارات الشرطة.
واعتقلت السلطات صباح يوم الخميس 31 يناير 2019، الناشط المعروف، ناظم سراج من أمام مستشفى الساحة، قرب الساحة الخضراء.
الخرطوم: شمائل النور