أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
صحيفة المجهر:
* البشير من كسلا: تغيير الرئيس عبر الانتخابات وليس (الفيس بوك) و(الواتساب)
* الإعدام شنقاً حتى الموت للمتهم الرئيسي بقتل وتعذيب أبناء العسيلات
(أوغلو): تركيا حريصة على زيادة المنح التعليمية للسودان
* حاتم السر: وقف إطلاق النار يؤكد حرص (البشير) على الأمن والسلام
* الداخلية: لن نُفرط في أمن واستقرار البلاد
* مجلس الوزراء يجيز خطة تشغيل (160) ألف شاب وشابة
صحيفة الإنتباهة:
* فتح الحدود مع إريتريا
* البشير: تغيير الرئيس لن يتم بـ(الواتساب والفيسبوك)
* تبرئة (17) موظفاً بجامعة النيلين من تهمة الفساد
* تسديد (3) ملايين يورو في قضية تلاعب بأموال الدواء
* الرئيس للمعارضة: (game is not over)
* وزير النقل: الفرج قرب.. جماع: (تقعد بس)
صحيفة السوداني:
* البشير: تغيير الحكومة لا يتم عبر (واتساب وفيسبوك)
* مجلس الوزراء يصادق على تشغيل (160) ألف شاب
* الشرطة تفض احتجاجات متفرقة بالخرطوم وبعض الولايات
* البشير يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا
* إيقاف رواتب (709) موظفين بولاية النيل الأبيض
* جنوب دارفور: الرافضون لجمع السلاح يحتمون بمعسكر (كلما)
* حاتم السر: توجيه رئاسي بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات
* إلغاء رسوم وجبايات مفروضة على الشاحنات المحملة بعلف الصادر
صحيفة آخر لحظة:
* الأمن يلاحق متهمين بنشر ألأخبار مسيئة لمنسوبيه
* البشير: (الشباب رأس مالنا وسيفنا البنهز بيهو)
* احتجاجات بالخرطوم والداخلية تؤكد لا تفريط في الاستقرار
* حاتم السر: (البلد ما هاملة والبفكر يغرقنا حيغرق قبالنا)
* تلاعب في كشوفات مرتبات بالنيل الأبيض
* الحكومة تصادق على خطة تستهدف تشغيل (160) ألف شاب
صحيفة الدار:
* الإعدام للمتهم السابع في قضية مقتل اثنين من أبناء العسيلات تعذيباً
* قرار المحكمة: دور المتهم في الجريمة كان أساسياً وقيادياً وفعالاً
* تواجد المتهم في مسارح أحداث التعذيب موافقة على ما تم فيها
* تم ربط القتيلين بالحبال وتعليقهما تحت بصره ولم يحرك ساكناً
* العسيلات تنحر الذبائح وتدق النحاس وتهتف: يحيا العدل
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس وامتحان الجغرافيا والدراسات البيئية للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)