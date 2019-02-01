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أبرز العناوين

2019/02/01

2019/02/01


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019م



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تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

صحيفة المجهر:

* البشير من كسلا: تغيير الرئيس عبر الانتخابات وليس (الفيس بوك) و(الواتساب)

* الإعدام شنقاً حتى الموت للمتهم الرئيسي بقتل وتعذيب أبناء العسيلات

(أوغلو): تركيا حريصة على زيادة المنح التعليمية للسودان

* حاتم السر: وقف إطلاق النار يؤكد حرص (البشير) على الأمن والسلام

* الداخلية: لن نُفرط في أمن واستقرار البلاد

* مجلس الوزراء يجيز خطة تشغيل (160) ألف شاب وشابة

صحيفة الإنتباهة:

* فتح الحدود مع إريتريا

* البشير: تغيير الرئيس لن يتم بـ(الواتساب والفيسبوك)

* تبرئة (17) موظفاً بجامعة النيلين من تهمة الفساد

* تسديد (3) ملايين يورو في قضية تلاعب بأموال الدواء

* الرئيس للمعارضة: (game is not over)

* وزير النقل: الفرج قرب.. جماع: (تقعد بس)

صحيفة السوداني:

* البشير: تغيير الحكومة لا يتم عبر (واتساب وفيسبوك)

* مجلس الوزراء يصادق على تشغيل (160) ألف شاب

* الشرطة تفض احتجاجات متفرقة بالخرطوم وبعض الولايات

* البشير يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا

* إيقاف رواتب (709) موظفين بولاية النيل الأبيض

* جنوب دارفور: الرافضون لجمع السلاح يحتمون بمعسكر (كلما)

* حاتم السر: توجيه رئاسي بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات

* إلغاء رسوم وجبايات مفروضة على الشاحنات المحملة بعلف الصادر

صحيفة آخر لحظة:

* الأمن يلاحق متهمين بنشر ألأخبار مسيئة لمنسوبيه

* البشير: (الشباب رأس مالنا وسيفنا البنهز بيهو)

* احتجاجات بالخرطوم والداخلية تؤكد لا تفريط في الاستقرار

* حاتم السر: (البلد ما هاملة والبفكر يغرقنا حيغرق قبالنا)

* تلاعب في كشوفات مرتبات بالنيل الأبيض

* الحكومة تصادق على خطة تستهدف تشغيل (160) ألف شاب

صحيفة الدار:

* الإعدام للمتهم السابع في قضية مقتل اثنين من أبناء العسيلات تعذيباً

* قرار المحكمة: دور المتهم في الجريمة كان أساسياً وقيادياً وفعالاً

* تواجد المتهم في مسارح أحداث التعذيب موافقة على ما تم فيها

* تم ربط القتيلين بالحبال وتعليقهما تحت بصره ولم يحرك ساكناً

* العسيلات تنحر الذبائح وتدق النحاس وتهتف: يحيا العدل

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس وامتحان الجغرافيا والدراسات البيئية للثانوي

الخرطوم (كوش نيوز)

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