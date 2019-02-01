موقع (خرطوم ستار) يكشف هوية زوج الفنانة إنصاف مدني

اهتمت عدد من قروبات (الواتساب) أمس بصورة للفنانة إنصاف مدني وبرفقتها أحد الشباب (الوسيمين)، وظلت تلك القروبات في نقاشات محتدمة حول هوية ذلك الشاب الذي يرافق إنصاف في الصورة، فيما تبرع بعض أعضاء تلك القروبات بالإجابة مشيرين إلى أنه مدير أعمالها، فيما أكد آخرون أنه أحد أفراد فرقتها الموسيقية.
من جانبها حرصت (خرطوم ستار) على التنقيب والبحث عن هوية ذلك الشاب، وتوصلت بحسب مصادرها المطلعة أنه زوج الفنانة ويدعى عمار، وهو الزوج الثاني لإنصاف عقب انفصالها من زوجها الأول والذي أنجبت منه عدد من الأبناء، وزادت مصادر حسب صحيفة المجهر: أن الصورة التي تتناقلها القروبات تم الحصول عليها من الحساب الشخصي لزوجها، حيث قام هو بنشرها قبل أيام، لتجد تفاعلاً غير مسبوق من أصدقاءه والذين علقوا على الصورة بالكثير من العبارات الجميلة.
الجدير بالذكر أن الفنانة إنصاف مدني قامت بعقد قرانها على الشاب عمار قبيل أشهر قلائل وذلك في سرية تامة، ولم يكن هناك أي مدعوين بخلاف أصدقاء الطرفين المقربين جداً، بينما بدأ الحديث حول هوية زوجها منذ ظهوره الأول معها قبيل مدة في عدد من الحفلات الجماهيرية والخاصة. وتعتبر إنصاف مدني إحدى المطربات السودانيات ذائعات الصيت وصاحبات الجماهيرية العالية، كما تشهد حفلاتها الجماهيرية تدافعاً واسعاً من الجماهير خصوصاً النساء، إضافة إلى أنها تعتبر من أكثر المطربات التي تهتم الأسافير بأخبارها سواء العامة أو الخاصة، وأبلغ دليل على هذا هو التفاعل الواسع مع خبر سقوطها خلال حفل قامت بإحيائه خارج السودان، ذلك الخبر الذي سجل أعلى معدلات المتابعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
الخرطوم (كوش نيوز)