المُذيعات (زعلانات) بسبب نورهان..!!

أثناء مُراجعتي لرسائل عدد من قروبات الواتساب الخاصة بي، فُوجئت باستياء واسع من بعض المذيعات بسبب استجلاب قناة أنغام للممثلة المصرية نورهان لتقديم برنامج تلفزيوني في شهر رمضان المقبل، وأصدقكم القول إنني لم أفهم على الإطلاق سبب ذلك الاستياء، فنورهان هي ممثلة مصرية شهيرة على نطاق الوطن العربي وتقديمها لبرنامج تلفزيوني هو إضافة حقيقية للإعلام المرئي السوداني ككل.
صدقوني، لا بد أن نتحرر من عقليتنا النمطية في التعامل مع مثل تلك الخطوات المميزة التي ترتقي بنا إلى الأمام، وألا ننكفئ على ذاتنا ونصر على أن نقدم محتوانا الإبداعي للآخرين بأنفسنا، خُصوصاً أننا لا نملك مع الأسف الشخصية المقنعة القادرة على تلك المهمة الصعبة، وأعلم جيداً أن حديثي هذا سيغضب الكثيرين، لكنه حقيقي ومنطقي جداً، وللتدليل على ذلك هل يمكنكم أن تدلوني على برنامج سوداني واحد يشاهده المصريون والعرب حالياً..؟ بالتأكيد لا يوجد لذلك دعونا نجرب مرة الاستعانة بمن يمتلكون الكاريزما والحضور في الترويج لمحتوانا المحلي ولن نندم.
المصدر: (صحيفة السوداني)
الخرطوم (كوش نيوز)