محاكمة (24) امرأة ضبطن في جلسة زار

أدانت محكمة جنايات الأزهري، (24) امرأة تمت إدانتهن بممارسة الدجل والشعوذة، وأوقعت المحكمة عقوبة السجن (3) شهور في مواجهتهن، بالإضافة لدفع غرامة مالية قدرها (10) آلاف جنيه لكل مدانة،
وذلك على خلفية القبض عليهن داخل منزل بحي في السلمة حسب صحيفة آخر لحظة، وهن في جلسة زار، وتمت إدانة المتهمة الأولى صاحبة المنزل بعقوبة السجن (6) أشهر لادعائها بفتح ما يعرف (بالعلبة). وذلك بعد أن وردت معلومة إلى قسم الشرطة تفيد بتواجد مجموعة من النسوة داخل منزل المتهمة، حيث تمت مداهمة المنزل والقبض على المتهمات وتحويلهن للمحاكمة.
الخرطوم (كوش نيوز)
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