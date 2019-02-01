مدينة إيطالية تقدم 10 آلاف يورو لكل عائلة تقرر العيش فيها

أعلن عمدة مدينة إيطالية تقديم المدينة لـ10 آلاف يورو على مدار ثلاث سنوات لكل عائلة تقرر الانتقال إليها.
عمدة مدينة لوكانا الواقعة على الحدود مع فرنسا وسويسرا، أعلن عن رغبة البلدة دفع المبلغ المذكور لكل عائلة تقرر الانتقال للعيش فيها.
ويشترط في العائلات المتقدمة للعيش هناك بأن يكون لديهم طفل واحد على الأقل، وبأن يكون دخلها السنوي لا يقل عن 8650 يورو، بحسب ما نشر موقع “cnn”.
ويصل عدد سكان البلدة في الوقت الحالي لـ1500 نسمة بعدما كان عددهم حوالي 7000 نسمة في عام 1900.
ويعود السبب الرئيسي لقلة عدد السكان إلى الهجرة التي عانتها المدينة إلى تورينو للبحث عن فرص عمل في المصانع الكبيرة هناك ولنسبة الوفيات، حيث يموت 40 شخصا مقابل كل 10 ولادات جديدة.
الأمر الذي دفع عمدة البلدية لإطلاق هذه البادرة الجديدة من أجل الحفاظ على الحياة في مدينته