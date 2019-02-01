القبض على (3) أصدقاء بحوزتهم (9) قناديل بنقو بينهم مضيف بص

كشفت تحريات شرطة مكافحة المخدرات عن تفاصيل القبض على (3) متهمين بينهم مضيف بص سفري، ضبطت بحوزتهم (9) قناديل بنقو، وذلك عند وصولهم من مدينة الدمازين إلى الميناء البري بالخرطوم، وسرد المحقق في ملف القضية حسب صحيفة المجهر أمس (الخميس)، بمحكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم عند مثوله أمام قاضي المحكمة إسماعيل ادريس موضحاً أن الشاكي أبلغ في إفادة مضمونها أنه تمكن من ضبط المتهمين وبحوزتهم مخدرات، وذلك بعد أن تحصلت شرطة المكافحة على معلومة تفيد بأن المتهمين ينشطون في تجارة المخدرات وذلك بمدينة الدمازين، وأفادت المعلومة بأن المتهمين كانوا متجهين صوب الخرطوم وبحيازتهم حشيش.
وقال المحقق إنه عند استجواب المتهمين نفوا ما نسب إليهم، حيث ذكر المتهم الأول بأن المتهم الثاني سلمه (كيس) ووضعه داخل صندوق البص وذلك بعد أن طلب منه توصيله إلى مدينة الخرطوم، وجاءت أقوال الثاني عند التحريات موضحاً بأنه سلم المتهم (أزياء) فقط.
وأشار المتحري أن المتهمين هم أصدقاء، وقال المحقق إنه تم أخذ المعروضات إلى المعامل الجنائية بغرض الفحص، حيث أثبت التقرير أنها (مادة مخدرة وتحتوي على مادة القنب المعروف بالمصطلح التجاري البنقو).
وأمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت نص المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار.
الخرطوم (كوش نيوز)