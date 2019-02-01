مقتل طالب ثانوي على يد زميله بسبب قلم

تحقق شرطة دائرة الاختصاص بالولاية الشمالية في البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي في مواجهة طالب ثانوي متهم بقتل زميله بآلة حادة بسبب شجار حول قلم.
وتعود التفاصيل حسب صحيفة الدار عندما نشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه داخل الترحيل كل واحد يدعي بأن القلم يخصه وعندها قام المتهم بأخذ سكين وسدد طعنة للمجني عليه تسببت في وفاته وعقب وقوع الجريمة اتخذت الشرطة كافة التحريات القانونية اللازمة وأخذت الجثة للمشرحة كما ألقت القبض على المتهم وباشرت التحقيقات معه لحين إحالة الملف للمحكمة.
الخرطوم (كوش نيوز)