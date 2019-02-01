طفلة تطلب من والدها شراء البعيو بسوق بحري

البعيو حسين حسن الماحي من مشاهير سوق بحري صديق الدار البعيو الذي قال بأن الصورة التي نشرت هي صورة صديقه كمال عبد الرحمن علي، البعيو حسين الذي حكى حسب صحيفة الدار عن حضور أحد زبائنه مع ابنته ذات الأربعة أعوام لشراء الليمون إلا أن فاجأت الجميع بطلب والدها بشراء البعيو حتى تلعب به بالبيت وشط دهشة الجميع إلا أن البعيو انصاع لطلب الفتاة والذهاب معهم والاختباء خلف ضهرية العربة لإدخاله وزاغ ون أن تراه الطفلة ويكمل باقي القصة والد الطفلة بعد حضورهم المنزل وإنزال الخضار لم تجد البعيو بالضهرية لتدخل في نوبة بكاء إلى أن غالبها النعاس وفي ختام حديثه شكر صديقه عصام السر أحمد وبقية الزملاء بالسوق.
الخرطوم (كوش نيوز)