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اقتصاد وأعمال

2019/02/01

2019/02/01


اقتصادي يشيد بسياسة ضبط إصدار خطابات الضمان



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أشاد د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي بسياسات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الرامية إلى ضبط إصدار خطابات الضمان التي تصدرها لبنك السودان عبر البنوك التجارية للشركات والمستثمرين لتنفيذ المشروعات التنموية في البلاد.

وقال في تصريح بحسب وكالة السودان للانباء أن الخطوة تساهم في القضاء على الممارسات السالبة التي كانت تتم في هذا المجال من بعض ضعاف النفوس من المستثمرين والشركات المعنية لجهة أنهم كانوا يقومون باستبدال هذه الخطابات بأخرى ليست لها علاقة بالمشروع المعني بالاستثمار وذلك بغرض الحصول على تمويل آخر بالكاش لتوظيفه في أغراض أخرى مثل شراء الذهب والمضاربة في العملات الأجنبية مما أضر باقتصاديات البلاد وأقعد بتلك المشروعات، كما تساهم هذه الممارسات في ارتفاع أسعار السلع وتدهور قيمة العملة الوطنية.

الخرطوم (كوش نيوز) .

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