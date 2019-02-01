الداخلية : لن نُفرط في أمن واستقرار البلاد

أكدت وزارة الداخلية أن إطلاق سراح المعتقلين يؤكد سلامة وحُسن نية الحكومة، في وقت كشفت فيه عن هدوء الأحوال الأمنية بأنحاء البلاد كافة.وأكد وزير الدولة بالداخلية “موسى محمد علي مادبو” طبقاً لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، عدم تفريطهم في أمن واستقرار البلاد وتسليمها للعملاء والمُندسّين أو أية جهة أخرى كانت، مشيراً إلى جاهزيتهم لأي تداعيات تسعى إلى انزلاق البلاد، مشيداً بتعاون القوات النظامية في حفظ أمن واستقرار وحماية ممتلكات الوطن. وأكد “مادبو” أن الحكومة مستمرة في معالجة الأوضاع الاقتصادية من أجل تخفيف العبء على المواطنين
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