معلومات مثيرة في قضية الأم التي ادعت الإنجاب وزوجها مغترب

عقدت أمس بمحكمة النظام العام ببحري التي يترأسها القاضي معتز محمد صالح جلستها المقررة للنطق بالحكم النهائي حسب صحيفة الدار في قضية مدعية ولادة طفل، إلا أنها أرجأت للمرة الرابعة بسبب اختفاء المتهمة بالوليد الذي ادعت حمله وإنجابه، وجددت أوامر إعلانات في كل من بلاغ الجريف والنظام العام علماً بأن ضامن المدعية ولادة الطفل زوج مديرة المنظمة التي برأت من بلاغ الإتجار بالبشر إلا أنها ما زالت موقوفة في البلاغ الثاني الذي يضم والدة الطفل الأصلية وقد أمسكت المباحث بخيوط مهمة حول هروبها خارج البلاد وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى بتاريخ 25/2/2019.
الخرطوم (كوش نيوز)