كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > جرائم وحوادث > معلومات مثيرة في قضية الأم التي ادعت الإنجاب وزوجها مغترب
الأقسام :

جرائم وحوادث

2019/02/02

2019/02/02


معلومات مثيرة في قضية الأم التي ادعت الإنجاب وزوجها مغترب



شارك الموضوع :

عقدت أمس بمحكمة النظام العام ببحري التي يترأسها القاضي معتز محمد صالح جلستها المقررة للنطق بالحكم النهائي حسب صحيفة الدار في قضية مدعية ولادة طفل، إلا أنها أرجأت للمرة الرابعة بسبب اختفاء المتهمة بالوليد الذي ادعت حمله وإنجابه، وجددت أوامر إعلانات في كل من بلاغ الجريف والنظام العام علماً بأن ضامن المدعية ولادة الطفل زوج مديرة المنظمة التي برأت من بلاغ الإتجار بالبشر إلا أنها ما زالت موقوفة في البلاغ الثاني الذي يضم والدة الطفل الأصلية وقد أمسكت المباحث بخيوط مهمة حول هروبها خارج البلاد وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى بتاريخ 25/2/2019.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.