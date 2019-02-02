تضامناً مع حاتم التاج .. الاستقالات تتوالى بسودانية (24)

كتبت الإعلامية شهد المهندس المذيعة بقناة سودانية 24 على صفحتها بالفيس بوك، استقالتها من سودانية 24، وطالبت القناة بحذف جميع المواد التي تخصها، وسبق المذيعة شهد المهندس عدد من الإعلاميين بتقديم استقالاتهم من القناة، ومع استمرار التحذيرات والانسحابات من قناة سودانية 24، كتبت مصممة وعارضة الأزياء السودانية ولاء مجدي عبر حسابها بفيسبوك تحذيراً للقناة تطالبها فيه بحذف جميع المواد المسجلة لها وعدم إعادة نشرها مرة أخرى، جاء ذلك عقب إيقاف زميلهم بالقناة المذيع حاتم التاج عن العمل بسبب ترحمه على أرواح شهداء الثورة السودانية.. وكان الإعلامي مازن تامر الطيب قد أعلن انفصاله التام عن قناة سودانية 24، قبل أن يسبقه المذيع عمار أبو شيبة الذي أعلن استقالته تضامناً مع المذيع حاتم التاج الذي تم إيقافه عن العمل رسمياً.
ومن جانبه أكد الأستاذ والإعلامي حاتم التاج أنه سعيد بالوقفة والتضامن الكبير الذي وجده من زملائه الإعلاميين داخل القناة وخارجها، مؤكداً أنه سيظل على موقفه ولن يتزحزح ولن يغير مبدأه، نافياً في الوقت ذاته أن يكون لديه الرغبة في العودة مجدداً للقناة، وذكر التاج في حديث حسب صحيفة الدار مساء أمس الجمعة أن كثير من القنوات المحلية والعالمية اتصلت به خلال اليومين الماضيين من أجل الالتحاق بها والعمل بها، وتخوف حاتم التاج من انهيار قناة سودانية 24 نظراً لكثرة الاستقالات من معدي البرامج داخل القناة، مشيداً بوقفة الشعب السوداني معه عبر مواقع التواصل وشاكراً كل من اتصل به وسأل عن أحواله وموقفه..
الخرطوم (كوش نيوز)