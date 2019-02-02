“صرصور الانتقام”… طريقة مبتكرة للاحتفال بالفالنتاين

مع قرب عيد الحب أو “الفالنتاين”، والذي يحتفل العالم به في 14 فبراير/شباط من كل عام، أصبح هناك من ينظرون إليه على أنه فرصة عظيمة للانتقام.
ويوفر مركز هيمسلي في جنوب شرق لندن، الآن، لزواره، إمكانية تسمية أي صرصور لديهم على اسم أحبائهم السابقين الذين هجروهم، وذلك مقابل 2 دولار أمريكي، وفقا لشبكة “فوكس” الأمريكية.
كما أن من سيطلق اسم حبيبه السابق على الصرصور، سيحصل على شهادة مكتوب فيها: “لقد أسميت صرصورا في مركز هيمسلي، تخليدا للذكرى غير المحببة لحبيبي السابق، والذي لا يساوي أي قيمة عندي”.
ويجمع المركز كل أموال هذه الفكرة المبتكرة، لصالح تنفيذ مشاريع مستقبلية في حديقة الحيوان.
كذلك توفر حديقة حيوان برونكس، نفس فرصة الانتقام من الأحباء السابقين، بوضع أسمائهم على صرصور هسهسة من مدغشقر، والحصول أيضا على شهادة رقمية بذلك، ولكن مقابل دفع 15 دولار أمريكي.
سبوتنيك