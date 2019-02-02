من هو أغنى رجل عبر التاريخ

قدم باحثون في معرض جامعة نورث وسترن الأمريكية، الواقعة في ولاية إيلينوي، نسخة من مخطوطة تعود للقرون الوسطى “أطلس الكاتالونية”، التي، وفقا للعلماء، تصور أغنى رجل في التاريخ.
ووفقا لموقع Live Science تم إنشاء الخريطة عام 1375 في جزيرة مايوركا الواقعة في البحر المتوسط، التي أصبحت الآن جزءا من إسبانيا. تصور أحد ملوك غرب أفريقيا يدعى مانسا موسى، حاملا عملة ذهبية في يديه.
ووفقا لمديرة المعرض، كاثلين بيكفورد بيرزوك، حكم مانسا موسى مالي لمدة 30 عاما في النصف الأول من القرن التاسع، وكان يسيطر على صناعة تعدين الذهب في المنطقة بأكملها، حيث اعتبر الذهب في تلك المنطقة أفضل وأرقى أنواع الذهب وبالتالي الأكثر رواجا في السوق.
وقالت بيرزوك “من الصعب أن نتخيل أن أي شخص يمتلك اليوم ثروة مثل ثروة موسى”.
وفي القرن التاسع، تم استخدام الذهب المستخرج في مالي لخفض قيمة الدينار، وهي العملة التي كانت سائدة في تلك الفترة.
سبوتنيك