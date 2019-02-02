شبيهة ماريا كاري تثير ضجة على “السوشيال ميديا”

تعد المطربة الأمريكية ماريا كاري، واحدة من ألمع الأسماء في مجال الموسيقى، التي يمتد مشوارها الفني لأكثر من 30 عاما، ولديها الملايين من المعجبين في العالم، فإذا قورنت بها فهذا يعد إنجازا في حد ذاته.
وأثارت سيدة اسكتلندية تدعى جاس ميغر، ضجة على مواقع الإنترنت و”السوشيال ميديا” مؤخرا، بسبب وجود تشابه كبير بينها وبين ماريا كاري، حتى أن البعض كان يؤكد أنها تشبهها منذ أن كانت طفلة في عمر الحادية عشر.
وجاس ميغر (33 عاما) مغنية وكاتبة أغاني محترفة، وتخصصت في تقليد مطربات كبار، مثل ماريا كاري وأليشيا كيز وليونا لويس.
وذكرت قناة “24” الاسكتلندية، أن ميغر اعتادت على أداء أغنية ماريا كاري الشهيرة “Daydream” في غرفة نومها، وهو ما دفع وكلاء الفنانين لدعوتها من أجل تقديم عروض غنائية على المسرح.
ودشنت جاس ميغز، حسابا على “إنستغرام”، يحمل اسم “شبيهة ماريا كاري”، والذي تنشر فيه صورا وفيديوهات لها وهي تقلد المطربة الأمريكية الشهيرة، بشعرها الأشقر، وأحذيتها ذات الكعوب العالية.
يذكر أن ماريا كاري (48 عاما) أحيت أمس الخميس، أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.
سبوتنيك