رانيا يوسف من داخل منزلها: أبدأ يومي بالقرآن

بدأت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، في إذاعة برنامجها الخاص، عبر قنواتها للتواصل الاجتماعي، بعنوان “المزيد عن رانيا”، والذي يتناول يومياتها وأسرار من حياتها الشخصية.
وفي الحلقة الأولى من البرنامج الذي أذيع أمس الجمعة، تحدثت رانيا يوسف عن عاداتها عندما تستيقظ في الصباح، وبدأت الحلقة من أمام بوابة منزلها، وهي ترتدي ملابس منزلية بسيطة.
وأشارت رانيا يوسف إلى أنها تستهل يومها من الثامنة صباحا، بتناول حبات اللوز والتين، وبعدها تتناول مشروبها المفضل، ثم تستمع بعد ذلك لإذاعة القرآن الكريم، وبعدها إذاعة الأغاني، وخلال هذه الفترة التي تقترب من الساعة ونصف الساعة، تقوم بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وحساباتها الرسمية عليها.
من ناحية أخرى، أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بإحالة البلاغ المقدم من محامي رانيا يوسف، شعبان سعيد، ضد مروج الفيديو الإباحي المنسوب لها زورا، إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه.
وفي وقت سابق، أوضحت الفنانة المصرية في مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن هناك موقع الكتروني غير رسمي يبث من تركيا قرر الزج باسمها على فيديو فاضح، رغم أنها لم تظهر به، وأن الفتاة التي يرددون أنها هي لا تشبهها على الإطلاق، ولكنهم قرروا كتابة اسمها لزيادة عدد زوار موقعهم”.
وتابعت، “اسمي أصبح يدرج في أي مصيبة وأنا وأطفالي ندفع الثمن، حاولت أفتح الفيديو لم أعرف، وأصبحنا “ملطشة”، وكل يوم الصبح نصحى على خبر سيئ”.
وأكدت رانيا يوسف أنها تحدثت مع نقابة الممثلين المصرية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المسيئين لها، وستطلب غلق الموقع لأنه غير مصرح به. وأردفت منفعلة: “لابد من محاسبة أي شخص سينقل من هذا الموقع”.
وكان نشطاء تداولوا مقطع فيديو خارج، قالوا إنه للفنانة المصرية رانيا يوسف، وانتشر بشكل سريع، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.
سبوتنيك