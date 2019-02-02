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منوعات

2019/02/02

2019/02/02


الفنان “الجندي” يشن هجوما على “أحمد الفيشاوي”: “استرجل” الوشم ده مش أسلوب رجالة!



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وجه الفنان المصري “محمود الجندي” رسالة إلى الممثل “أحمد الفيشاوي” قائلاً له: “استرجل، الوشم والتاتو ده مش أسلوب رجالة، ولو أحمد الفيشاوي ابني، أنا كنت اتبريت منه”.

وأضاف الجندي، خلال ظهوره من خلال برنامج “حفلة 11” على شاشة قناة “on E” أن “الممثل أحمد الفيشاوي” لا يستمع للنصائح، وتساءل: “لو هو كده ولاده هيطلعوا شكلهم إيه؟”.

وأكد “الجندي” أن الشكل الخارجي يدل على الداخل، وهذه الطريقة التي يتبعها أحمد الفيشاوي ليست من أخلاقيات مجتمعنا المصري.

واستشهد الجندي، في نهاية حديثه بأفعال المخرج محمد كريم، الذي عمل في منصب عميد معهد السينما، وأكد أنه كان ينظر للطلبة وهم يدخلون من باب المعهد، فإذا لمح طالبًا غير مهتم بـ”منظره” أو لا يسير على السجادة بالمعهد أو غير مهتم بنظافة حذائه، يطلب منه الخروج من المعهد، فالشكل العام أهم ما يميز الإنسان.

 

صحيفة المرصد

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