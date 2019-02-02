إثيوبيا تستعد للتعداد السكاني.. وإحصاءات غير رسمية: 105 ملايين نسمة

أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ إجراء رابع تعداد سكاني للبلاد في شهر أبريل المقبل فيما تشير إحصاءات غير رسمية إلى أن التعداد بلغ 105 ملايين نسمة.
وذكرت لجنة التخطيط الوطنية في إثيوبيا (حكومية) أنه كان من المقرر إجراء التعداد السكاني الرابع العام الماضي.
وقال، فيتسوم آسفا، مفوض لجنة التخطيط الوطنية، في مؤتمر صحفي بأديس أبابا، الخميس، إنه تقرر بدء التعداد السكاني في 7 أبريل.
وأوضح أن الترتيبات اللوجستية أكتملت لإجراء التعداد السكاني، مشيرا الى أن تكنولوجيا حديثة مستخدمة عالميا سيتم الاستفادة منها في إجراء التعداد بجانب التقنيات الأخرى.
وكانت إثيوبيا قد أرجأت إجراء التعداد السكاني في أبريل 2018، بعد أن صادق البرلمان الإثيوبي على التأجيل بناء على مقترح من اللجنة الوطنية للسكان والمساكن (برلمانية)، بسبب عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة، جراء المشاكل الأمنية، التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية، وأدت إلى نزوح عدد من السكان في بعض الأقاليم.
وكان آخر تعداد سكاني شهدته إثيوبيا في العام 2007.
وفي فبراير 2015، أعلنت وكالة الإحصاء المركزي (حكومية)، أن عدد سكان إثيوبيا سيتجاوز 90 مليون نسمة في يوليو من العام نفسه.
بوابة العين الاخبارية