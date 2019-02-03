معتز: أتقاضى راتب وزير مالية فقط و (عاوز زول يوريني فسادي شنو)

قال رئيس الوزراء، وزير المالية، معتز موسى إن الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها البلاد (صوت يجب أن يسمع ويحترم وهي مطالب مشروعة)، مؤكداً أنها ستجد أذناً صاغية وقلباً مفتوحاً وسعة كبيرة في الصدر، في وقت أوضح فيه أنه لا يتقاضى راتباً عن منصب رئيس الوزراء، مؤكداً أنه يتقاضى راتباً كوزير للمالية، وأضاف: (رئيس الوزراء دي عمل خيري وما عندها مرتب).
ووصف خلال حديثه في منبر الصحفيين حسب صحيفة السوداني أمس، ما يدور في وسائط التواصل الاجتماعي من كراهية بين الشعب والحكومة، بأنه عملية غير منتجة وأن نتائجها وبال كبير، وقطع بأن أوضاع السودان لا تحتمل أي كلام عاطفي.
وحذر موسى، من تعميم الأحكام والحديث عن كل حاكم فاسد، وأردف: (أنا شخصياً عاوز زول يوريني فسادي شنو)، وشدد على أنه بالشبهات القوية يستطيعون مصادرة أموال أي شخص فاسد دون الحاجة إلى بينة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ابوالطيب
2019/02/03 at 9:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت رجل مستقيم وشجاع ولا شبه فساد تحوم حولك ولكن هناك اناس تعرفهم فاسدون وهم بينكم
اصبحو من اغني اغنياء السودان بعد ان كانو فقراء ومعدمين … هل تحتاج دليل اكثر من ذلك لمصادرة
اموالهم ومحاسبتهم …. انت رجل نزية ونضيف ولكنك لا تستطيع محاسبة القطط السمان