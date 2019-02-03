اضبط .. رجال ينافسون (خبيرات التجميل) في المهنة ..!!

كشف نقاش جمع عدد من السيدات أمس بقروب (الردمية) الشهير بـ(فيسبوك) والخاص بالنساء فقط، عن معلومة جديدة وغريبة في آن واحد، وهي اقتحام رجال ينافسون في مهنة (تزيين العروسات)، وأكدت إحدى المتداخلات أن من قام بوضع مكياج زفافها كان (رجل) يمتلك كوافير بإحدى الولايات القريبة جداً من العاصمة، وزادت السيدة: أن (مكياج) ذلك الرجل كان مميزاً للغاية ومختلفاً إلى حد كبير.
وفي ذات السياق أكدت سيدة أخرى أنها استعانت برجل لتجهيز قصة شعرها، وأضافت بأن الرجل الذي يمتلك محلاً خاصاً بقلب الخرطوم بحري يحظى بشهرة واسعة وسط السيدات، وزادت أنه يجيد عمله أكثر من النساء المتخصصات في (الكوافير).
بالمقابل، حظي النقاش بمداخلات تقدر بالآلاف من الفتيات المقبلات على الزواج، تلكم اللائي تسألن بقلق عن إمكانية موافقة أزواجهن على ذهابهن للاستعانة بـ(خبير تجميل)، ذلك السؤال الذي أجابت عليه عدد من السيدات المتزوجات بصراحة متناهية، حيث أكدت إحداهن أنها قامت بالذهاب من قبل لخبير تجميل دون علم زوجها.
واختتمت: (بصراحة رجالنا ما بقبلوا الكلام دا، لكن مافي مانع لو مشيتي بدون ما يعرف، وهو في النهاية عايز شنو غير يشوفك سمحة)!!
مما تجدر الإشارة إليه أن مهنة (خبير التجميل) من المهن المعروفة والسائدة في عدد كبير من الدول الغربية وحتى العربية، لكنها في السودان لا تزال إحدى المهن (المثيرة للجدل) والتي يحتاج الاعتراف بها إلى شجاعة كبيرة من ممتهنيها، إلى جانب دعم ومساندة واسعة من السيدات.
تلك الشروط التي من الصعب جداً توفرها في السودان وذلك للتشكيل المجتمعي الصارم الذي ينهض عليه السلوك العام، إضافة إلى نظرة الاتهام التي يمكن أن تلاحق ممتهني تلك المهنة الجديدة والذين لا زالوا يمارسون مهنتهم تلك بسرية بعيداً عن عيون المجتمع السوداني..!
الخرطوم (خرطوم ستار)