بالفيديو .. روسيا تراقب عمل الأقمار الصناعية الغربية

بينت وثائق المركز العلمي الفضائي الروسي، أن أجهزة التتبع الأرضية الروسية قادرة على رؤية سلوك معظم الأقمار الصناعية الغربية في المدار الثابت بالنسبة للأرض.
والمدار الثابت بالنسبة للأرض “Geostationary Earth Orbit”، هو مدار دائري على ارتفاع 35.786 كم (22.236 ميل) فوق خط الإستواء وفي نفس اتجاه دوران الأرض، أي جسم في هذا المدار يكون له فترة مدارية تساوي الوقت اللازم ليتم كوكب الأرض دورة كاملة حول نفسه (يوم فلكي)، وبالتالي يبدو كأنه في موقع ثابت لا يتحرك بالنسبة للمشاهد على الأرض، ويعمل حوالي 600 قمر صناعي في المدار.
لاحظت الوثيقة أن معظم الأقمار الصناعية الموجودة في هذا المدار، تقع ضمن تحكم التلسكوبات أي أنظمة التحذير الآلي الروسي في حالات الفضاء الخطرة، وتوجد الأنظمة في روسيا وأرمينيا والبرازيل.
في وقت سابق ، قال ممثل شركة “روسكوسموس”، يوري ماكاروف، في اجتماع هيئة رئاسة الأكاديمية الروسية للعلوم، إن عمل نظام التحكم الفضائي الروسي يعادل عمل النظام الأمريكي لمراقبة مدار الأرض القريبة، ويتتبع النظام الروسي، حوالي 6 آلاف قمر صناعي في المدار منخفض، وتتبع الولايات المتحدة 10 آلاف و300 قمر، بينما تتبع الأنظمة الروسية في المدار المرتفع 7600 قمر، وتتبع الولايات المتحدة 4700 قمر.
يذكر أن أجهزة التتبع الروسية رصدت تحركات مكثفة للأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية GSSAP.
سبوتنيك