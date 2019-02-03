شركة تطلق زجاجة ماء مصنوعة من الطين.. ومواقع التواصل: “قُلة حبنا”

“ماء داخل القُلة”، صورة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، بعد قيام إحدى شركات المياه بطرح منتج لها عبارة عن مياه معبأة داخل قنينة من الفخار تشبه “القُلة”، حتى أن أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخر بقوله: “أول مرة أشوف قلة بغطا”.
وأطلقت إحدى الشركات زجاجة ماء مصنوعة من خليط من الطين المضاف إليه بعض المواد الأخرى، وعلى الرغم من التقدم الصناعي في وقتنا الحالي، واعتمدت الشركة على الصناعة اليدوية واستخدام مواد طينية التي بدورها تعمل على تبريد الماء بداخلها.
وبحسب موقع الشركة الرسمي، فإن الطين يضيف إلى الماء طعمًا صافياً مميزًا يصعب تذوقه في زجاجات الماء المتداولة حاليًا، بالإضافة إلى أنها سهلة التنظيف، ويمكن إعادة ملأها بسهولة، كما أنها تحافظ على البيئة، إذ إنها ليست مصنوعة من مواد بلاستيكية.
مصراوي