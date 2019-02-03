جوبا: 10 آلاف برميل نفط يومياً للصين مقابل الطرق

قالت حكومة جنوب السودان إنها ستدفع 10 آلاف برميل من نفطها الخام يومياً للشركات الصينية مقابل إنشاء عدد من الطرق في أنحاء البلاد، عبر بنك الصادرات الصيني، منوه بالتوقع على عقدين في فبراير الحالي مع تلك الشركات.
وقالت نائبة وزير الإعلام ليليان ألبينو أكول أكول، في تصريح للصحفيين، إن مجلس وزراء الحكومة صادق في جلسته الدورية برئاسة سلفاكير، على تقرير وزير البترول بشأن النفط الخام الذي ستدفعه الحكومة للشركات الصينية لتشييد الطرق في البلاد.
وكشفت البينو عن توجيهات من الرئيس سلفاكير، لوزير النفط إزيكيل لول، ووزيري المالية والعدل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية. هذا ولم تكشف الحكومة عن الفترة الزمنية لدفع النفط الخام للشركات الصينية مقابل تشييد الطرق.
وفي سبتمبر العام الماضي، وقع الرئيس سلفاكير على مذكرة تفاهم مع الشركات الصينية على أن تتم التعاملات مع هذه الشركات في جميع عمليات البنية التحتية مقابل النفط الخام، بسبب الفساد المالي في البلاد.
شبكة الشروق.