اجتماع واسع بالبرلمان بشأن قضايا العاملين بالميناء الجنوبي

كشفت لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان عن عقد اللجنة ملتقى لبحث قضية العاملين بالميناء الجنوبى بهيئة الموانئ البحرية بمشاركة كل الوزراء المختصين بغرض تقديم حلول والتزامات تجاه العاملين بالميناء.
وأوضح رئيس اللجنة محمد أحمد الشايب في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الملتقى الذي سيعقد بشهر فبراير الجاري يأتي بمشاركة (35) جهة ومؤسسة ذات صلة بغرض حفظ حقوق العاملين وتوفير سبل كسب العيش لهم، مبيناً أن اللجنة اتفقت مع وزارة النقل على أن قضايا العاملين ينبغى مناقشتها مع كل الأطراف ذات الصلة.
وقال الشايب إن المجلس الوطني أجاز المواد (9،10،11،16) من قانون هيئة الموانئ البحرية الذي ينص على حفظ حقوق العاملين وعدم تشريدهم إلى جانب حفظ كل الحقوق حتى لا يضار أحد.
صحيفة السوداني.