الشرطة تحقق في حادثة سرقة برج اتصالات

تحقق شرطة الحلفايا في حادثة محاولة سرقة برج اتصالات على يد مجهول بمنطقة الحلفايا.
وحسب مصادر (السوداني)، فإن رجلاً كان قد أبلغ الشرطة بأن مجهولين يستقلان عربة أكسنت شرعا في سرقة محطة الاتصالات داخل منزله، وأضاف أنه وجد باب غرفة البرج مفتوحاً وبداخله شخص وعند محاولة القبض عليه فر هارباً ومن خلال مطاردته رأى شخصا آخر يستقل سيارة كان ينتظره موضحاً أنهما تركا السيارة وهربا.
وأضافت المصادر أن الشرطة أحضرت السيارة للقسم وبتفتيشها عُثر على بطاقة قومية بجانب زجاجة عرقي وقطعة حشيش، حيث دونت الشرطة بلاغا بالشروع في السرقة وباشرت إجراءاتها حول الحادثة.
صحيفة السوداني.