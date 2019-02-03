اليوم استجواب الناشط (ودقلبا) في قضية التزوير

من المقرر أن تستجوب محكمة جنايات الخرطوم شمال (اليوم) الناشط (ودقلبا) الذي يواجه تهمة التزوير واستخدام جوازاي سفر يحملان اسمين مختلفين.
يذكر أن المحكمة وفي جلستين سابقتين أرجأت استجواب المتهم ودقلبا بناءً على طلب منه وذلك بسبب غياب هيئة الدفاع عنه، حيث أوضح المتهم للمحكمة بأن هيئة الدفاع عنه بينهما المحاميان الشهيران ساطع الحاج ووجدي صالح، بأنهما معتقلين لدى السلطات، ووافقت محكمة جنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي عبد اللطيف النور، على طلب المتهم وحددت موعداً لليوم لاستجوابه .
يذكر أن المحكمة قد فرغت من سماع قضية الاتهام ورفضت الطلب المقدم من ممثل نيابة أمن الدولة بإضافة المادة (36) من قانون السجل المدني لعام 2011م وعللت أن الطلب سابق لأوانه لاسيما وأن المحكمة لم تستجوب المتهم حتى الآن ونبهت الى أن سلطة إضافة مواد اتهام في مواجهة المتهم أثناء سير القضية هي للمحكمة فقط وشددت على أن طلب الاتهام كان لابد أن تقوم بإضافته النيابة المختصة التي وجهت التهم في الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم قبيل إحالته للمحاكمة.
صحيفة الانتباهه.