مجلس الوزراء: بدء تشغيل 160 ألف شاب قريباً

أعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، يوم الأحد، البدء قريباً في مشروع تشغيل 160 ألف شاب وشابة التي أجازها مجلس الوزراء مؤخراً، مؤكداً التزام الدولة بإنفاذ مشروعات تشغيل الشباب على أرض الواقع.
وأشار عمر خلال مخاطبته تدشين مشروعات التدريب الحرفي الذي أطلقه ديوان الزكاة بالتعاون مع مشاريع استقرار الشباب بالاتحاد الوطني للشباب السوداني، إلى العمل على الوصول للشباب في مناطقهم وأعلن السعي لنقل المدينة للريف.
وامتدح الشراكات التي ينتهجها ديوان الزكاة مع العديد من المنظمات على رأسها الاتحاد الوطني للشباب السوداني، مبدياً إعجابه بما ظل يقوم به الديوان في إطار إصلاح الدولة، وأوضح أن الشراكة تؤكد قدرة الديوان على الوصول للشباب في مناطقهم بدلاً عن تركهم يأتون للمدينة.
من جانبه أشار وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، أحمد محمد كرار، إلى أن الزكاة حاضرة في كل ولايات السودان ونوه لما ظلت توفره للفقراء والمساكين، بجانب المشروعات الإنتاجية التي تنفذها.
وأضاف “نحن أشد حاجة لتفجير طاقات الشباب في الوقت الحالي، وشدد على ضرورة الشراكات بين الاتحاد والمؤسسات المختلفة في مجالات التدريب والتأهيل باعتباره عصب التنمية والنهضة”.
شبكة الشروق