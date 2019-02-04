الأمير هاري يهين ممثلة بريطانية بسبب “الملكة إليزابيث”.. والفنانة ترد!

جسدت الفنانة البريطانية هيلين ميرين، دور الملكة إليزابيث فيلم“The Queen”، وهو الدور الذي حصدت من خلاله الجوائز، لكنها تعرضت للإهانة بسببه أيضا.
جدتي
وبحسب ما قالته “هيلين” ونشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإنها شعرت بالاستياء حينما أهانها الأمير هاري خلال لقائهما في حفل توزيع جوائز عقب أدائها دور الملكة إليزابيث، حيث وصفها مازحا بـ”جدتي”.
الإهانة
وأضافت “هيلين” خلال لقائها في برنامج “Good Morning Britain”، أنها فوجئت بالأمير هاري خلال حفل توزيع الجوائز يقول: “الجدة هنا”، الأمر الذي جعلها تشعر بالإهانة وأخذت تكرر: “هل هو حقا وصفني بالجدة”. ولفتت إلى أنها لم تستجب لما قاله ولم تُظهر أي رد فعل تجاهه، موضحة أنه تجاوز الحد بوصفه لها بالجدة.
صحيفة المرصد