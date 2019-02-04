حادث مأساوي ينهي حياة عروسين في الباحة.. ومتحدث الهلال الأحمر يكشف التفاصيل

لقي عروسان مـصرعهما أمس (السبت) إثر تعرضهما لحـادث مروري مروّع بمثلث الشعراء في منطقة الباحة.
من جهته علق المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، على الحـادث قائلا إنه وقع بين سيارتين في مثلث الشعراء؛ ما تسبب في مـصرع عروس وإصـابة 4 آخرين بينهم زوجها الذي توفي متأثراً بإصـابته بعد نقله إلى المستشفى.
وأوضح الزهراني أن فرق الهلال الأحمر والإسعاف تعاملت مع الحـادث سريعاً وقامت بنقل الضحية والمصـابين إلى مستشفى قلوة، لافتاً إلى أن أحد المصـابين كان يعاني من إصـابة خطيرة توقف بسببها قلبه، وجرى عمل إنعاش له بواسطة فرق الإسعاف قبل نقله للمستشفى.
صحيفة المرصد