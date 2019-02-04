دعوة وتهديد من إثيوبيا للسودان

وجهت إثيوبيا دعوة عاجلة إلى الحكومة السودانية، بشأن عمليات “تهريب أسلحة غير مشروعة” على الحدود بين البلدين.
وقدم وزير خارجية إثيوبيا، ورقنه جبيو، تقريره الذي استغرق 6 أشهر إلى مجلس النواب الإثيوبي، يؤكد وقائع محددة لاحظتها الحكومة الإثيوبية.
ونقل موقع سودان تربيون تأكيدات جبيو أن الحكومة “لاحظت انخفاض في مستوى الأسلحة النارية المهربة من خلال جميع النقاط الحدودية عدا الحدود مع السودان، إذ سجل أن أكبر عدد من الأسلحة المهربة غير القانونية إلى البلاد”.
وقال الوزير الإثيوبي، حسب صحف سودانية، إنه تم إبلاغ الرئيس السوداني “بوضوح بأن الحكومة السودانية ينبغي أن تأخذ قلق إثيوبيا بجدية بالغة، وأن يأخذ في الحسبان الكيفية التي سيؤثر بها هذا الاتجار غير المقيد للأسلحة عبر الحدود السودانية على استقرار وأمن إثيوبيا”.
وأشار الوزير إلى أنه تم تحديد المهربين بالتعاون مع الحكومة السودانية “أبلغنا المسؤولين السودانيين بأن عليهم أن يضيقوا الخناق على المهربين وان يسيطروا على حدود بلادهم من أجل ردع التهريب، لقد أبلغناهم بوضوح أنه بخلاف ذلك، سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو بأقل تقدير ستتأثر العلاقات سلبا بيننا”.
سبوتنيك
3 التعليقات
الطيب
2019/02/04 at 9:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
طيب يا اثيوبيين لماذا لم تحموا حدودكم بنفسكم أم عجزتم عن ذلك وتطلبوا من السودان أن يحمبكم، كل السلاح المهرب يأتي من أثيوبيا وبعلم الحكومة الأثيوبية ويدخل السودان ويسلم للطابور الخامس والمتواجد داخل حرارات الخرطوم لانتظار ساعة الصفر. كذلك الشفتة الأثيوبيين الذين يدخلون ويقتلون الرعاة والمزارعين السودانيين أليس هم من الجيش الأثيوبي؟؟؟ السودان بتعامل بصدق واثيوبيا تتعامل بسوء نية، أم أن هذا التصريح مدفوع أجره من قبل الدولة إياها.
ود الحليو ـ الجزيرة
2019/02/04 at 10:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
خلاص التعليمات جاءت لاثيوبيا من جديد باثارة المشاكل مع السودان واتهام السودان بإدخال السلاح بعد أن بدأت ارهاصات الحرب الاهلية في اثيوبيا بسبب القبائل فكروا على طول في رمى الكرة في مرمى السودان وتم ذلك بالتعاون مع اثيوبيا عداوة مع السودان وخلق مشاكل سوف تحصلون على الدعم الماضي وعلى طول فكروا في قطع العلاقات … وناسا كذلك بدل يناقشوا مشاكل السودان الكبرى يناقشون موضوع قانون النظام العام تنفيذا لمخرجات الحوار الامريكي السودان والذي قالت فيه وزارة الخارجية ان قانون النظام يشكل عقبة
مثل الذي سال الامام في الحرم المكي ماجزاء من قتل بعوضة بالمسجد الحرام فرد عليه يا اهل العراق تقتلون الحسين بن علي وتسألون من قتل بعوضة بالمسجد الحرام
عابد
2019/02/04 at 10:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
أبلغنا المسؤولين السودانيين بأن عليهم أن يضيقوا الخناق على المهربين وان يسيطروا على حدود بلادهم من أجل ردع التهريب، لقد أبلغناهم بوضوح أنه بخلاف ذلك، سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو بأقل تقدير ستتأثر العلاقات سلبا بيننا”………. حتى اثيوبيا الثلث مواطنيها حضنتهم البلد في جميع ظروفها ……….. اليوم المتضرر الاول المواطن الاثيوبي والاقتصاد الاثيوبي اتذكر في احدى السنوات الصمغ العربي عرفت يتم تهريبه الى اثيوبيا وتستفيد من الصادر اثيوبيا داخل السودان سعر القنطار كان اعلى سعر من 15 الى 19 جنيه …….فقط عند الحدود 500 الى 600 دولار سعر القنطار خلاف داخل المدينه بكم الله اعلم هذا نماذج خلاف الذرة الذي يهرب بالشاحنات وغيره من خيرات …. في المقابل نحن بالسودان كل المهن الهامشيه واستنزاف للاقتصاد يعملون ستات شاي ومحلات قهوة سفه وصعلكه ويدخلون مبالغ طائله يستهتر بها الناس المهنه … للاسف لا توجد مؤسسات واعيه ولا حاسي بان البلد تمشي بخطى فيها وعي… البشير حاكم بعنتريه وغالب الوزراء بعيدا عن الانتماء السياسي جبناء او مغفلين او منتفعين او غبي وصل بالصدف للمنصب انا زول بسيط لكن متابع الاحداث واحلل هذه الخطوة الاثيوبية لو صح او غلط اتوقع الكلام اثيوبيا لو رضينا او ابينا ابن امركا واسرائيل واوربا المدلل بافريقيا وليس مدلل يعني بحبوا الاثيوبيين الموقع والبيئه والحكم المسيحي الذي في خطر قد يستولى على الحكم الغالبيه المسلمه والتداخل السوداني الصومالي اليمني عامل اللغه العربيه لا يريدونه لو ملاحظون بالرقم من فقر اثيوبيا في الفترات السابقه كانت تحتفظ بالثقافه وهذا عمل مدعوم من الخارج وليس من تنظيم ساستها … في توجه من الغرب امركا اسرائيل لتنمية اثيوبيا والتحكم فيها وتنصيبها كقوة صاعدة وهذه بداية ابتزاز للسودان انتم بلد متخلف لا يمكن تكون حدودنا مفتوحه هكذا في يوم اذا نحن بقينا على هذا العجز من التنميه اثيوبيا وغالب دول الجوار سوف تبتز السودان وبدات المعركة .. رسالتي لعمر البشير ياسعادتك انسى الوهم الذي فيه انت البلد ماشي على هاويه بسبب تعنتك انت لا يوجد لديك حكومه تواجه الايام المقبله على البلد لا تحكم الدول باسلوبك هذا فقط من اجل السلطه تصرفك لو نيتك غير ولن تبقى بالسلطه بهذا الاسلوب الاقصائي لازم ترجع دفة الحوار بصدق داخل حكومتك حراميه ومنتفعين ومغفلين والاخطر مخترقه البلد محتاجه وقفه التاريخ لا يرحم ولا يوجد زول مخلد مهما حكمت الموت او اي عامل سوف يجعلك تترك الحكم .. لا توجد خطوات ثابته في اي عمل ولا يمكن بلد تثق في تصرفاتك عيب تنط تخرب اي اتفاق .. خط هيثروا بيع وقلت لا علم لي وهذا عيب في الحالتين والعيب الاكبر لايوجد حساب والعيب الاخطر بيع وطن ما شيء مادي بيرجع المال بعد ذهاب المال مكتسب اراضي الدولة ثلث الاراضي الزراعيه الجيده ملكت لاجانب من سنوات اجانب ومواطنين ولم يزرعوا الا العلف ودمار التربه والمياه الجوفيه اخر حدث محزن من خلف الكواليس بيع فوق بيع ميناء بورتسودان للامارات وقطر دفعت اموال لماذا تحشر البلد في صراع دول نحن ندفع ثمن صراع الدول باي خطط تعمل حكومتك نريد ان نفهم الى اين نحن ذاهبون هذا كلام بسيط الجوا الجوف ممسوك بالعبره والله اكرر كلامي وانا قلته من سنوات لازم تصالح تصالح مع جميع الاحزاب شماعة الدين انتهت انتم لا علاقة لكم بالاسلام الاسلام بريء من افعال الحكومة .. ارجع اقرا خطاب جعفر ابن ابي طالب امام النجاسي قال …….أيها الملك, كنا قوما أهل جاهلية , نعبد الأصنام ونأكل الميتة, ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام, ونسيئ الجوار, ويأكل القوى منا الضعيف وبقينا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه…فدعانا إلى الله, لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واَباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان…وقد أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وحقن الدماء , ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات.وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً, وأن نقيم الصلاة ونؤتى الزكاة ونصوم رمضان. اعمل حاجه تدخل بها التاريخ انت وحكومتك او الى مزبلة التاريخ الفرصة موجوده