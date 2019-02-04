“ثمل” على متن الطائرة .. فأجبرها على العودة

أصدرت الحكومة الأميركية غرامة “كبيرة” على راكب أجبر طائرة مسافرة من كندا إلى بريطانيا، على العودة أدراجها بعد فترة من الانطلاق، بسبب تصرفاته غير اللائقة جراء شربه مشروبات كحولية عديدة.
ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، تناول راكب على متن طائرة متجهة من كالغاري إلى لندن 6 مشروبات كحولية، قبل أن يبدأ بالتصرف بشكل غير لائق مع العاملين في الطائرة، مما أجبر الطائرة على العودة أدراجها لإنزاله في يناير الماضي.
وكان المواطن البريطاني دايفد يونغ على متن طائرة شركة “ويست جيت”، قبل أن “يثمل” ويصر على دخول الحمام في وقت غير مسموح فيه من الرحلة، قبل أن يتشاجر مع مضيفات الطيران والركاب الآخرين.
واضطرت الطائرة للعودة أدراجها إلى كالغاري بعد إقلاعها بقليل، من أجل تسليم يانغ للسلطات، كما أصدرت المحكمة السبت غرامة مالية قدرها 16 ألف دولار بحقه.
وقدم يانغ اعتذاره “للأضرار وإقلاق الراحة” التي تسبب بها، وفقا لصحيفة “يو أس أيه توداي”.
وظهر لاحقا أن يانغ مدمن على الكحول، منذ وفاة زوج والدته الصيف الماضي، وكان في طريقه للعودة من إجازة قضاها مع والدته التي تعيش في كندا.
وقالت الصحيفة إن يانغ قد يجد صعوبة في دخول كندا مستقبلا لزيارة والدته بعد الحادثة، كما قالت أن الأضرار التي ستتكفلها “ويست جيت” قد تصل إلى 150 ألف دولار.
سكاي نيوز