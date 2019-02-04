صَدِّق أو لا تُصدِّق .. حفلٌ جماهيريٌّ بحُضُور خمسة أشخاص فقط!

فَشلَ الحفل الجماهيري الذي رتّب له عددٌ من أصدقاء الفنان (ع) المتواجد بدولة الإمارات هذه الأيام ورغم الإعلان المُبكِّر للحفل، إلا أنّ الحُضُور لم يَتعدَ الخمسة أشخاص وهم من أصدقائه المُقرّبين، ما اضطر القائمين على أمر الحفل إلغاءه رغم حجز صالة داخلية بأحد الفنادق لإحياء الحفل الذي كان من المُزمع قيامه نهاية الأسبوع المُنصرم.
الخرطوم: تفاؤل
صحيفة السوداني
1 التعليقات
عمك تنقو
2019/02/18 at 9:49 م (UTC 2) رابط التعليق
لشنو الفنان (ع) الحقيقة عدم ذكر اسم الفنان يجعل الخبر لا معنى له لأن الفنان عين فنان غير مهم وغير معروف وعدم حضور جمهور هو امر طبيعي لفنان مغمور