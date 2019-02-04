“كل ما يقرب الفرح تطلّع بحجة”.. هذه أسباب رفض بعض الفتيات الزواج وعلاجها

خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها”.. تلخص الآية الكريمة مفهوم الزواج بالنسبة للبشرية، غير أن هناك فتيات رغم أنهن يحلمن بارتداء الفستان الأبيض، إلا أنهن يعانين من “الجامو فوبيا”، أو الخوف من الزواج، ما يعني وجود خلل نفسي تجعل الفتاة تشعر بحالة من الخوف غير المبرر، ويكون ذلك نتيجة لعدد من العوامل منها رؤية العديد من التجارب الفاشلة.
و”الخوف توقعات كاذبة تظهر كأنها حقيقية”، كما تقول مي القاضي استشاري العلاقات الزوجية والأسرية لـ”مصراوى”، موضحّة أنَّ خوف الفتاة من الجواز نابع من عدة أسباب، وهي:
1-الخوف المبرر:
عادة ما يكون نتيجة تجارب سيئة تمر بها الفتاة، كدخولها تجارب فاشلة أو التعرض للخيانة، أو العيش في منزل عانى من المشاكل بين الأب والأم.
2-الخوف غير المبرر:
هو ليس نابعًا من تجارب شخصية، أنما من تبني تجارب الآخرين، ورؤية العديد من التجارب الفاشلة، وربما الخوف من خوض نفس تجارب أصدقائها وأقاربها القاسية، مما يسبب لها اضطرابات نفسية.
3-خوف النقلة الجديدة:
الخوف من المستقبل، والخروج من دائرة الأمان، وخاصة إذ كانت تشعر بالاستقرار المادي، وربما فوبيا تجربة الشيء للمرة الأولي والدخول في علاقة وحياة جديدة غير واضح معالمها.
4-توقعات سلبية:
تظن الفتاة أنها إذا تزوجت ستسلب منها حريتها، وستعاني من مسؤولية فوق طاقتها، وربما لديها بعض المعتقدات بأن الرجل يتغير بعد الزواج فيصبح متحكم ومسيطر.
وقدمت مي القاضي، عدة نصائح للرجل لعلاج فوبيا الزواج لدي شريكة حياته المستقبلية، ومنها:
1-التعرف على طبيعة الزواج بشكل واقعي، فالزواج اتفاق بين اثنين على مشاركة كل اللحظات والمسؤوليات، والطموح، والإمكانات، والتحديات التي تواجههما.
1-للرجل دور فعال لتجاوز خوف حبيبته من الزواج، عليه أولًا أن يتفهم ويحتوي مخاوفها، عن طريقة مناقشة أسباب الخوف ومحاولة طمأنتها قدر الإمكان.
2-يجب معرفة الهدف الأساسي من الزواج من وجهة نظر الطرفين، والاستماع جيدا إلى ما يريده الطرف الآخر.
3- يمكنك استشارة طبيب نفسي أو علاقات أسرية، أو الذهاب لحضور كورسات التأهيل ومعرفة طبيعية وتفكير الطرف الآخر.
4- على الرجل قراءة وتعلم الطريقة النفسية الصحيحة للتعامل معاها.
مصراوي