سائحان يبيعان كل شيء من أجل زيارة 33 دولة وهذا ما حدث لهما

اتفقا الزوجان على القيام برحلة العمر ومن أجل ذلك باعا كل ما يمتلكانه للسفر وتنفيذ الاتفاق؛ إنهما: نيكولاس ليرينو، ولورا كريستيانو، شابان من الأرجنتين وتحول الحلم إلى مغامرة كبيرة وسافرا إلى 33 دولة خلال 10 أشهر. يظهر السائحان في لقطات فريدة في الدول الآتية التي زاروها.
سافرت لورا وزوجها إلى: جزيرة مافوشي في جزر المالديف، وكابادوكيا بتركيا، وتاج محل في الهند، وتمثال “أبو الهول” بالجيزة في مصر، وفي تايلاند، وقبة الصخرة في القدس، وخليج ها لونج الفيتنامي، وفي باغان، ميانمار، وتونس، والمغرب، والإمارات، ودول أوروبا وأمريكا.
وقد نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مجموعة مِن الصور التي التقطها الزوجان، ووفّر الزوجان 15000 دولار (11.400 جنيه إسترليني).
وقال نيكولاس في صفحته على منصة فيس بوك، ويعمل محاميًا: “لقد أحببنا كل البلاد؛ مصر لتاريخها، وميانمار لشعبها ومعابدها، وجزر المالديف للشواطئ المذهلة، وهي البلاد التي تصدّرت قائمتنا”.
وأضاف نيكولاس البالغ من العمر 28 عامًا: “أفضل شيء رأيناه شروق الشمس في كبادوكيا، كان مذهلًا للغاية، والذي تخللته مناطيد الهواء والمناظر الطبيعية الجميلة.
وأفاد أن العديد من الشركات الإعلامية وهيئات السياحة في كثير من الدول عرضت عليهما عروضًا بمقابل مالي كبير وتعويض المصروفات التي دُفعت في تلك الرحلة المثيرة.
صحيفة سبق