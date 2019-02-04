معلمون يشكون من عدم تطبيق زيادة على رواتبهم وخصم (200) جنيه

شكا عدد من المعلمين، من عدم تطبيق زيادة على راتبهم لشهر يناير الماضي، أسوة بموظفي الدولة، بعد إعلان الحكومة زيادة أجور العاملين بالدولة استجابة لمؤشرات غلاء المعيشة والتضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة تجاوزت 70%.
وكانت الحكومة أعلنت أن الزيادة ستكون بواقع 500 جنيه، لأقل درجة في هيكل الرواتب، وتصل إلى 2500 جنيه.
وكشف المعلم مهند آدم لـ(باج نيوز)، عن خصم 200 جنيه من رواتب المعلمين الشهر الماضي، مشيراً إلى أن النقابة لم تخطرهم بالأسباب التي تم بناءً عليها الخصم.
وقال “فوجئ المعلمون بخصم 200 جنيه من رواتبهم بدلاً من تطبيق الزيادة”.
وانتقد كثرة الخصومات من مرتبات المعلمين، على الرغم من راتب المعلم يعتبر من أضعف الرواتب مقارنة مع موظفي الدولة.
صحيفة السوداني.