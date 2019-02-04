قبيلة ليبية: العدل والمساواة شاركت في مخطط الإبادة الممنهجة “للتبو”

طالبت مكونات قبيلة التبو الليبية، البعثة الأممية في ليبيا، بالتدخل العاجل لوقف التطهير العرقي الممنهج للتبو في الجنوب الليبي، الذي تمارسه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعومة من حركة العدل والمساواة السودانية المعارضة.
وناشدت القبيلة في بيان لها بحسب وكالات ليبية، حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، بتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها في الجنوب الليبي. وأكدت أن الأحداث العسكرية التي تشهدها منطقة غدوة، جنوب مدينة سبها الليبية، هي عبارة عن اعتداء غاشم من قبل ميليشيات قبلية، تحت غطاء ما يعرف بجيش عملية الكرامة.
وأوضح البيان، أن الاعتداء الغاشم جاء بذريعة تطهير المنطقة من العصابات والميليشيات والإرهاب.
غدوة (smc)