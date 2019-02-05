بالفيديو .. شاهد هدية نانسي عجرم لمولودتها الثالثة

أهدت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، هدية إلى مولودتها الثالثة، احتفالا باستقبالها لها أول أمس السبت.
طرحت نانسي عجرم أغنية جديدة، اليوم الاثنين، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، تحمل اسم ابنتها الثالثة “ليا”.
وكانت نانسي عجرم شوقت جمهورها أمس الأحد، بشأن أغنية “ليا”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إذ غردت: “كأن هذه الأحاسيس أعيشها وأشعر بها للمرة الأولى…. ليا. غدا على قناتي الخاصة باليوتيوب”.
وكشفت نانسي عجرم، أمس الأحد، عن أول ظهور لمولودتها الثالثة “ليا”.
وأعلنت نانسي عجرم عن حملها الثالث، في شهر أغسطس/ آب، بطريقة مبتكرة.
ونانسي عجرم، متزوجة من طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم.
سبوتنيك