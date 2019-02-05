انحسار فى صفوف الوقود بالجزيرة

أكد الدكتور منجد عباس محمد وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة تجاوز مرحلة شح المواد البترولية بالولاية وإنحسار الصفوف .
وأرجع منجد ذلك لإنتظام الإمداد اليومي من المواد البترولية والمتابعة اليومية لمحطات توزيع الوقود .
واكد منجد في تصريح لــ(سونا) بنجاح تجربة توزيع المواد البترولية عبر البطاقة والحد من عمليات تسرب الوقود والبيع خارج الأطر القانونية مشيرا الى إنطلاقة توزيع غاز الطهي بمواقع السكن في القري بمبلغ 180 جنيهاً بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول وذلك لتعزيز الجهود المبذولة فى تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين .
وأكد الوزير أن الكميات المخصصة لولاية الجزيرة من الغاز تفي بإحتياجات الولاية اليومية.
ويذكر أن وزير المالية ظل يقود يومياً حملات بغرض الإطمئنان على توزيع المواد البترولية.
سونا
1 التعليقات
زول ساي
2019/02/05 at 11:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا كذب وضلال انا منذ الصبح بصف البنزين وتسعون بالمائة من محطات الوقود خيمت عليها العناكب الكذب هو الدليل القاطع على سقوط هذا النظام يوم أمس طوال اليوم بالبنك وحتى نهاية الدوام والله العظيم من الزحمة لم أتمكن من سحب مبلغ ثلاثمائة جنيه هى السقف الذى يسمح به البنك فى اليوم للسحب من حسابك أما الصراف الالى فيشكو قلة الفئران فيه منذ ثلاثة أسابيع