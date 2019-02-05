بالفيديو .. صور دون حجاب لسهير رمزي وشهيرة تثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانتين المصريتين سهير رمزي وشهيرة دون ارتدائهما للحجاب.
ظهرت سهير رمزي مع الفنانة شهيرة دون حجاب خلال حضورهما معرض و”بازار” داخل أحد “المولات التجارية” بمناسبة أعياد الحب، لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة.
ويأتي خلع سهير رمزي وشهيرة للحجاب عقب ما يزيد عن 20 عاما عن ارتدائهما، في حين وجد البعض، أن الأمر شخصي، ولا يجوز لأحد التعقيب عليه.
وفي هذا الصدد، استنكر الإعلامي المصري، عمرو أديب، التنمر على الفنانتين سهير رمزي وشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورهما بدون حجاب.
وقال أديب، في برنامج “الحكاية” المذاع على شاشة فضائية “إم بي سي مصر”، إن الحديث في الحجاب استغرق سنوات وسنوات، منذ السبعينيات، ولو تحدثنا في موضوع آخر لصعدنا للقمر.
وشدد عمرو أديب على أهمية الحرية الشخصية، وحق شهيرة وسهير رمزي في خلع الحجاب، وأيضا حق المغنية أمل حجازي في إطلاق أغنية عن الحجاب، وعبر عن أمله في ألا يجد نفسه داخل مجتمع متوحش.
سبوتنيك