هددها بفضح العلاقة .. ربة منزل تتخلص من عشيقها بمساعدة أولادها

أقدمت ربة منزل، بمساعدة أولادها الثلاثة، على التخلص من عشيقها، عقب تهديده لها بفضح علاقة غير شرعية كانت تربطهما معًا.
بدأت الواقعة بتلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث قويسنا بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة قرب شاطئ ترعة الخضراوية في مركز قويسنا.
تبين أن الجثة لشخص في العقد الخامس من العمر، يدعى “أ . ع” 55 سنة، صاحب ورشة بلاط، مقيم في قرية عرب الرمل، مرتديًا ملابسه، ومصابًا بجروح.
وكشفت جهود فريق البحث الجنائي، برئاسة اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، أن وراء الواقعة “ر . ع” 47 سنة ربة منزل، وأولادها الثلاثة، وأن السبب وراء الحادث يعود لرغبة المتهمة الأولى في قطع علاقة غير شرعية كانت تجمعها بالمجني عليه، إلا أنه بدأ في مطاردتها وتهديدها، وحال اكتشاف أولادها الأمر، عقدوا النية على استدراجه وقتله.
بتطوير المناقشة مع المتهمين وتضييق الخناق عليهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيق.
مصراوي