وزيرة سودانية تردد شعار المتظاهرين: (حرية، سلام، عدالة)

كتبت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية المهندسة وداد يعقوب حسب صحيفة آخر لحظة، على صفحتها على (فيسبوك) عن الاحتجاجات.. وداد تبرأت من قتل المتظاهرين وطالبت بمحاكمة القتلة.. الغريب في الأمر أن وداد ختمت ما كتبته بعبارة (حرية، سلام، عدالة) وهو ذات الشعار الذي يردده المحتجون في الآونة الأخيرة.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
سليم ابوشنب
2019/02/05 at 12:40 م (UTC 2) رابط التعليق
لو جادة فعلا تقدم استقالتها
وجيد لبس
2019/02/05 at 4:59 م (UTC 2) رابط التعليق
في احيان كثيرة تكون هنالك صفحات زائفه من المستحيل ان تتحدث السيده وداد بهذه الطريقه