توجيه التهمة لأمين مخزن بمصنع شهير في قضية زيوت طعام فاسدة

وجه قاضي محكمة البيئة والعوائد بالخرطوم شمال عصام الدين عثمان أمس (الإثنين) تهماً تحت طائلة المواد 31 من قانون الواصفات والمقاييس والمادتين (10،11)من قانون الصحة إلى جانب المادة 4 من قانون رقابة الأطعمة لأمين مخزن بأحد مصانع الزيوت الشهيرة كان قد ضبطت بحوزته (901) عبوة زيوت طعام منتهية الصلاحية معبأة داخل مخزن، ودفع ممثل الدفاع عن المتهم بأنه غير مذنب ولديهم شهود دفاع .
وبحسب الاتهام فإنه أثناء حملة مشتركة قامت بها المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة للمصانع تم الذهاب إلى أحد المصانع الشهيرة بمنطقة الأزهري وتم ضبط زيوت الطعام الفاسدة، واتضح بأنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتم حجز المعروضات وعرضها للفحص المعملي الذي جاءت الإفادة بأنه لا يصلح للاستخدام الآدمي وبناء علي التقرير تم حجز المعروضات وإلقاء القبض علي المتهم والذي ذكر من خلال التحري بأنه مدير إدارة مخازن وذكر بأن يتم عمل معالجات للزيوت المنتهية وأقر بعدم صلاحيتها ووجهت النيابة تهمه للمتهم تحت المواد (4)من قانون الصحه المتعلقه برقابه الاطعمه و (10/11/31)من قانون الصحه العامة.
الخرطوم: آيات فضل
صحيفة ال