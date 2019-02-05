بلاروسيا: 300 مليون دولار لتمويل الزراعة بالسودان

أعلن وزير الدولة بوزارة المالية مصطفى حولي، الإثنين، عن موافقة بنك التنمية البلاروسي على رفع تمويله إلى 300 مليون دولار لمشروعات الصوامع والمعدات والتقانات الزراعية بالسودان. ونقل الوزير التزامهم بتوفير الضمانات لتمويل مشروعات تطوير القطاع الزراعي لدعم الاقتصاد الوطني.
والتقى وزير الدولة بمكتبه، نائب وزير الصناعة البلاروسي ديمتري كورشك، بحضور سفير السودان لدى بلاروسيا.
وتم خلال اللقاء التفاكر بين الجانبين حول تنفيذ تمويل المشروعات البلاروسية بالبلاد والضمانات المطلوبة.
وأكد اهتمام الوزارة بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع جمهورية بلاروسيا نهاية العام المنصرم إبان زيارة رئيس الجمهورية عمر البشير إلى بلاروسيا.
وأكد حولي متانة العلاقة بين البلدين وحرص حكومة السودان على تطوير العلاقات الاقتصادية وإنفاذ ما تم التوافق عليه بين الجانبين.
وأشار إلى أهمية تسريع إنفاذ الاتفاقيات المذكورة والتركيز على مشروع صوامع الغلال لأهميته في رفع قيمة الإنتاج للصادر بزيادة السعة التخزينية للصوامع إلى مليون طن بما يسهم في تقليل فاقد الإنتاج.
من جانبه، أكد ديمتري حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية المتميزة مع السودان والاستفادة من موقعه في التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.
شبكة الشروق