المحكمة ترفض إطلاق سراح سوداكال بالضمانة العادية

رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس طلباً قدمه ممثل الدفاع عادل عبد الغني يلتمس فيه اطلاق سراح آدم سوداكال بالضمانة العادية في قضية اتهامه بالاحتيال على رجل أعمال إماراتي في (20) مليون دولار ومطلوب على خلفيتها قضائياً لدى محكمة بالإمارات.
وقال القاضي مصعب عبد الله في قرار الفصل في الطلب إن المادة (4) من قانون تسليم المجرمين التي تضمنها طلب الدفاع تختص بقانون التسليم وليس الإفراج.
وحسب الاتهام فإن الشاكي تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه مكلف من الشاكي الرئيس بمتابعة إجراءات قرار تسليم المتهم لـ(الإنتربول) من البلاد، لدولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة الاحتيال على رجل أعمال إماراتي في مبلغ (20) مليون دولار، ودونت الشرطة البلاغ وأمر وزير العدل بإحالة إجراءات الدعوى للمحكمة المختصة.
صحيفة السوداني.