معتز موسى يتمسك بإجراء حوار مباشر مع الشباب المحتجين

أعرب رئيس مجلس الوزراء ، معتز موسى، يوم الثلاثاء، عن تمسكه بضرورة إجراء الحكومة حواراً مباشراً مع الشباب المحتجين. وخلال زيارته وزارة النفط شدد موسى على ضرورة إيجاد العذر لبعض الشباب غير المسيسين، الذين خرجوا في احتجاجات، اعتراضاً على الأوضاع.
وأقرّ موسى بوجود صعوبات معيشية يعاني منها الشباب، لاسيما بعد انفصال جنوب السودان، عام 2011، وفقدان السودان لموارده النفطية. وأضاف أن السودان قبل الانفصال كان يعيش في رخاء واستقرار اقتصادي لأنه كان دولة نفطية.
وتابع أن الحياة بدأت في التغيير عقب الانفصال، مما خلف ظواهر اقتصادية تمثل بعضها في الغلاء. وأرجع موسى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها السودان إلى العجز في الميزان التجاري الخارجي المقدر بـ6 مليارات دولار.
وانتقد استمرار ارتفاع واردات السودان منذ الانفصال بنحو 9.5 مليارات دولار، مقابل صادرات بحوالي 3.5 مليارات دولار، بما فيها الذهب.
ووصل إنتاج السودان من النفط إلى حوالي 120 ألف برميل يومياً، بعد انفصال جنوب السودان، عام 2011، وذهاب تبعية ثلاثة أرباع الآبار النفطية إلى دولة الجنوب، حيث كان إنتاج النفط قبل الانفصال 450 ألف برميل يومياً.
شبكة الشروق