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اقتصاد وأعمال

2019/02/06

2019/02/06


بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الأربعاء.. تعرف على سعر الدولار والعملات الأخرى



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أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأربعاء 6 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.14 جنيه.

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

06/02/2019
العملةشراءبيعمتوسط
العملةشراءبيعمتوسط
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4327
0.4349
0.4338
الجنيه الاسترليني
61.5285
61.8361
61.6823
الفرنك السويسري
47.5185
47.7561
47.6373
الدولار الكندي
36.1134
36.2940
36.2037
كرونة السويدية
5.2065
5.2325
5.2195
الكرونة النرويجية
5.5924
5.6204
5.6064
الكرون الدنماركي
7.2532
7.2895
7.2713
الدينار الكويتي
155.4828
156.2602
155.8715
الريال السعودي
12.6667
12.7300
12.6984
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.0448
13.1100
13.0774
الدينار البحريني
125.9613
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.3766
123.9935
123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
54.1453
54.4160
54.2806
XAR
2006.9485
2017.3362
2012.1423

الخرطوم (كوش نيوز)

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