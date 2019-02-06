الوعد بـ«ليلة حمراء» لممارسة «الحرام».. تنتهي بتصوير العشيق فى أوضاع مخلة بالهرم

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الهرم التابع لمديريه أمن الجيزة من القبض علي خاطفي نجار وإبتزازه.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقي المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم بلاغ من نجار يفيد إخطافة وحجزه وإبتزازه علي يد سيدة وزوجها وشقيقها .
وذلك من خلال تصويره عاريا ، وإجباره علي توقيع إيصالات امانه. تم عمل التحريات اللازمة للواقعه وتم القبض علي المتهمين. وبإستجوابهم إعترفت ربة المنزل بأن كانت تربطها علاقة غير شرعية بالمجني علية ، ونشبت بينهم خلافات فبعد المجني عليه عن المتهمه وإنتقاما منه. قامت بالإتصال به وإستدراجة لإعادة العلاقة بينهم ، وعند ذهابة لها فوجئ بعد دخول المنزل بزوجها وشقيقها ، وقاموا بتصويرة عاريا في اوضاع مخلة ، وتوقيع إيصالات بالاكراه إنتقاما منه. حرر المحضر اللازم بالواقعة ،للعرض على النيابة العامة للتحقيق.
العربي الجديد